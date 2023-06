EU-leiders negeren migratie-eisen Hongarije en Polen

vrijdag 30 juni 2023 , 15:20

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders stemmen niet in met de eisen van Hongarije en Polen rond een Europese asielaanpak. Beide landen eisen dat voortaan alle 27 lidstaten moeten instemmen met voorstellen over de opvang, het verdelen en het terugsturen van asielzoekers. Dat ging de EU-leiders te ver. Volgens het reglement van de EU hoeft er op onderwerpen als dit geen unanimiteit te zijn.

Gevolg van de botsing tussen Hongarije en Polen en de 25 andere lidstaten is dat er geen 'conclusies' zijn aangenomen over migratie en asiel; een soort gezamenlijke slotverklaring na een EU-top. Wel werd een schriftelijke verklaring over migratie door EU-voorzitter Charles Michel naar buiten gebracht. "Het is genoteerd dat er behoefte is om consensus te bereiken over een effectieve migratie- en asielbeleid en dat (...) herplaatsen van asielzoekers op een vrijwillige basis moet gebeuren."

Praktisch gezien heeft dat geen gevolgen voor het recent overeengekomen migratiepact van de Europese Commissie, benadrukten verscheidene leiders.

Over dat migratiepact werd begin juni een akkoord bereikt. Na jarenlang gesteggel werden afspraken gemaakt over de asielprocedures en het opnemen en verdelen van asielzoekers over Europa. Alleen Polen en Hongarije stemden tegen. Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Malta onthielden zich van stemming.

Het komt zelden voor dat de leiders helemaal geen gezamenlijke conclusies trekken over een belangrijke kwestie op de agenda. Er is hen veel aan gelegen om eensgezindheid uit te stralen. Maar diplomaten spreken fel tegen dat de mislukking een afgang is en wentelen alle schuld af op de twee dwarsliggers.

Delen

Terug naar boven