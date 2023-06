Rutte: Polen en Hongarije smijten als boze peuters met speelgoed

vrijdag 30 juni 2023 , 15:14

Bron: The Council

BRUSSEL (ANP) - Het Poolse en Hongaarse verzet tegen een gezamenlijk EU-standpunt over het tegengaan van illegale immigratie is "raar" en kinderlijk, vindt premier Mark Rutte. "Het is een beetje je speelgoed uit de box gooien omdat je boos bent", zei hij na afloop van de EU-top. De EU-leiders gingen uit elkaar zonder gezamenlijke conclusies, waar ze meestal wel een compromis vinden.

Polen en Hongarije zijn woedend dat de andere EU-landen afspraken over de opvang en verdeling van migranten willen doordrukken. "Zó verschrikkelijk kwaad", dat ze een gezamenlijke EU-verklaring blokkeren over het verminderen van de komst van onwelkome migranten. Terwijl ze zich daar eigenlijk juist wél in kunnen vinden, aldus Rutte. "Eigenlijk raar."

"Maar goed, het mag", schokschoudert Rutte. Hij rekent erop dat het chagrijn van de twee landen de uitvoering van de afspraken straks niet hindert. En ze laten het wel uit het hoofd om afspraken over het verminderen van de instroom te dwarsbomen als het erop aankomt, meent hij.

"Ze hebben de taart niet tegen de muur gegooid, ze hebben 'm alleen niet opgegeten. Maar wij konden onze taart gewoon opeten", vat Rutte samen. Hij doet de botsing af als een "familieruzie" die er nu eenmaal bijhoort. Hij wil natuurlijk wel "dat ze weer zo snel mogelijk terugkeren en weer gaan samenwerken", zeker in het licht van de oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert.

Rutte is niet bang dat Polen en Hongarije door hun gezamenlijke verzet ook in andere kwesties weer meer in elkaars armen zijn gedreven. Als tandem konden ze de laatste jaren gemakkelijker EU-plannen frustreren, maar "de Russische agressie" heeft volgens Rutte een breuk tussen de twee blootgelegd. "Daarover zijn ze het natuurlijk totaal oneens. Daar staat Polen aan het ene uiterste en Hongarije aan de andere kant. Dus daar gaan ze elkaar niet vinden."

