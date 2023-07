Europa-Nu.nl stopt per maandag 3 juli noodgedwongen

PDC, 3 juli 2023

Vanaf maandag 3 juli staakt Europa-Nu.nl zijn activiteiten. Meer dan 15 jaar heeft PDC, partner van het Montesquieu Instituut, de website uit eigen middelen gefinancierd. Dat is niet langer houdbaar. Nu ook de politiek via het verwerpen van een motie heeft aangegeven de website niet te willen financieren, is de website op zwart.

Al vele jaren heeft PDC kenbaar gemaakt dat Europa-Nu.nl niet kan bestaan zonder externe financiering. Het Montesquieu Instituut heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt voor financiering van de website via een subsidieaanvraag aan de minister van Buitenlandse Zaken. De regering toonde zich afhoudend in de gesprekken over Europa-Nu.nl en gaf in het Kamerdebat van 28 juni 2023 bij monde van premier Rutte aan: "Het is geen overheidstaak."

Eerder vroegen wij u om ons steun te betuigen via een formulier op deze site. Wij zijn positief overweldigd door het aantal reacties dat hierop binnengekomen is en danken iedereen die zijn of haar steun heeft betuigd. Helaas hebben de campagne, en de gesprekken die daarop volgden, niet geleid tot de structurele financiering die deze site wel nodig heeft.

Wij, de redactie van Europa-Nu.nl, danken alle lezers. Met jaarlijks miljoenen bezoekers wisten vele Nederlanders de informatie en het nieuws op Europa-Nu.nl te vinden. Diverse Europese verkiezingen, de eurocrisis, migratieproblematiek, de coronapandemie, Brexit, en legio wetgevende initiatieven: deze website bood behapbare, unieke informatie, die op deze manier nergens anders in Nederland vindbaar was.

