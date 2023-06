Peter van Dalen vertrekt uit Europees Parlement

vrijdag 30 juni 2023 , 12:30

DEN HAAG (PDC) - Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie, EVP) vertrekt per 3 september uit het Europees Parlement, zo maakte de ChristenUnie vrijdag bekend.

Ruim 14 jaar is Van Dalen Europarlementariër geweest. Hij houdt zich in het Europees Parlement met name bezig met vervoer, godsdienstvrijheid in het EU-buitenland beleid, de euro(crisis) en het visserijbeleid.

Van Dalen zal opgevolgd worden door Anja Haga. Zij is voormalig Statenlid in Fryslân en voormalig wethouder van Arnhem. In 2019 was zij kandidaat van de ChristenUnie bij de Europese verkiezingen.

