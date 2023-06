EU-leiders zetten overleg asielbeleid op top in Brussel voort

vrijdag 30 juni 2023 , 10:29

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-regeringsleiders en staatshoofden zetten in Brussel hun donderdagnacht afgebroken overleg over het Europese asielbeleid voort. Volgens EU-bronnen is er de hele nacht gesleuteld aan de slotconclusies van de EU-top "om een oplossing te vinden" voor de bezwaren van Polen en Hongarije.

De Hongaarse premier Viktor Orbán en zijn Poolse ambtgenoot Mateusz Morawiecki weigeren die conclusies te onderschrijven omdat ze boos zijn over de manier waarop eerder deze maand een deal over het Europese asielbeleid tot stand is gekomen. Volgens hen zijn de afspraken er door een meerderheid doorgedrukt. Ze eisen dat in de teksten onder meer wordt opgenomen dat EU-landen het recht hebben zelf te bepalen wie zij op hun grondgebied opnemen.

Na urenlange discussies besloot EU-voorzitter Charles Michel er na middernacht een punt achter te zetten en de kwestie vrijdagmorgen opnieuw op de agenda te zetten.

In het migratieakkoord zijn onder meer afspraken over de opvang van asielzoekers aan de buitengrenzen van de EU opgenomen, en een eerlijke verdeling van asielzoekers over de lidstaten.

Delen

Terug naar boven