Europese regeringsleiders beloven Oekraïne ook op de lange duur veilig te houden

vrijdag 30 juni 2023 , 3:46

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie wil de veiligheid van Oekraïne ook op de lange duur helpen waarborgen, hebben de EU-leiders op hun top in Brussel afgesproken. Oekraïne mag rekenen op "veiligheidstoezeggingen", verklaren ze, al is nog niet overeengekomen hoe die eruit zullen zien.

De Europese landen en hun bondgenoten houden Oekraïne met wapens, geld en andere hulp overeind sinds Rusland het land binnenviel. Maar ze zijn nog niet bereid Oekraïne op te nemen in de EU en/of de NAVO, waardoor het zich als de oorlog voorbij is pas echt veilig zou kunnen voelen. Ze willen het land de garantie geven dat het zich Rusland van het lijf kan houden zolang het nog geen EU- of NAVO-lid is.

De EU en haar lidstaten "zullen snel bekijken" welke bijdragen ze daaraan precies kunnen en willen leveren. Premier Mark Rutte denkt aan bijvoorbeeld het inzetten van het fonds dat de EU al gebruikt om wapens voor Oekraïne te betalen. Of aan het zo inrichten van de defensie-industrie dat Oekraïne van een gestage aanvoer van moderne wapens is verzekerd. EU-buitenlandchef Josep Borrell noemde ook het trainen van nog meer Oekraïense militairen.

Maar de EU heeft slechts een aanvullende rol in het geven van 'veiligheidsverzekeringen', zeggen Rutte en meerdere andere leiders. Dat moet eerst en vooral door afzonderlijke of samenwerkende lidstaten van de NAVO gebeuren. De westerse militaire alliantie werkt daar ook al aan en hoopt op de NAVO-top over twee weken daarover afspraken te maken.

Delen

Terug naar boven