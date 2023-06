Voorzitter Europees Parlement maant EU-leiders budget te verhogen

donderdag 29 juni 2023 , 18:49

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van het Europees Parlement heeft de EU-regeringsleiders opgeroepen het budget van de Europese Unie te verhogen. Dat is nodig om geloofwaardig te blijven, en Oekraïne de komende jaren te kunnen blijven steunen en meer geld aan het asielbeleid te besteden, hield Roberta Metsola hen in Brussel op de eerste dag van hun top voor.

Sinds de vaststelling van de huidige meerjarenbegroting in 2020 is de wereld veranderd, aldus Metsola. "Het is daarom nodig om onze langetermijnbegroting aan te passen aan de huidige realiteit. Als we serieus willen zijn in het verwezenlijken van onze ambities, dan hebben we een budget nodig dat daarbij past."

Volgens de parlementsvoorzitter moet er ook extra geld worden uitgetrokken voor infrastructuurprojecten die kunnen helpen op het gebied van defensie en veiligheid. Zoals spoorwegen die ook dienst doen om essentieel militair materieel te verplaatsen. Het extra geld is bestemd voor de periode 2024 tot en met 2027.

Hongarije

Onlangs vroeg de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de lidstaten 66 miljard euro extra bij te dragen aan de meerjarenbegroting. Zij wil onder meer 50 miljard euro in een fonds voor Oekraïne stoppen. Ook is er meer nodig om partnerschappen met landen buiten Europa te sluiten, die in ruil voor financiële hulp maatregelen treffen om de migrantenstroom te helpen beteugelen. Een deal daarover is in de maak met Tunesië.

Nederland en Duitsland hebben al te kennen gegeven geen extra geld naar Brussel te willen sturen, maar wel open te staan voor verdere hulp aan Oekraïne. De Hongaarse premier Viktor Orbán haalt in een video vanuit Brussel fel uit naar de plannen. "De EU wil 50 miljard van de lidstaten vragen dat ze aan Oekraïne kunnen geven, terwijl ze het geld dat we tot nu toe hebben gegeven niet eens kunnen verantwoorden", briest hij. "En ze willen nog meer geld van ons voor migratie, maar niet voor grensbewaking, maar om migranten binnen te halen", aldus Orbán.

De EU-top in Brussel duurt in totaal twee dagen. Vrijdag zal voornamelijk worden gesproken over China en economisch beleid.

