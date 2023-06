Rutte: eerst EU-asielafspraken uitvoeren, daarna nieuwe plannen

donderdag 29 juni 2023 , 14:27

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte wil eerst de asielafspraken uitvoeren waarover de EU-lidstaten het recent eens zijn geworden, en pas daarna kijken of aanvullende, innovatieve maatregelen genomen kunnen worden. Dat zei hij bij aanvang van de Europese top van regeringsleiders, waar het terugdringen van de asielinstroom naar Europa hoog op de agenda staat.

"Prima als er out of the box plannen zijn", zei Rutte. "Maar ik heb in Europa ook geleerd dat het belangrijk is dat eenmaal gemaakte afspraken stap voor stap worden uitgevoerd, worden waargemaakt. We hebben gauw de neiging om met hele leuke nieuwe plannen te komen. Helemaal voor, als ze maar niet ten koste gaan van bestaande plannen."

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen schreef in haar uitnodiging aan de EU-leiders voor de top van donderdag en vrijdag dat rond de asielaanpak aanvullende innovatieve ideeën welkom zijn. Daarnaast probeert een aantal landen op initiatief van Denemarken bij andere lidstaten steun te krijgen voor strengere en mogelijk onorthodoxe maatregelen om de asielinstroom verder in te dammen.

Welke voorstellen in de wandelgangen worden besproken, is niet duidelijk. Het zou onder meer gaan om plannen waarbij asielzoekers op andere continenten dan op het Europese een asielaanvraag moeten indienen, bijvoorbeeld bij de ambassade van het land dat de asielzoeker op het oog heeft.

Naast Denemarken gaat het onder meer om Griekenland, Oostenrijk en de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. Zij vinden het lang bevochten EU-akkoord over de aanpak van asielmigratie niet voldoende. Eerder dit jaar drongen deze landen ook al aan op forsere maatregelen dan waarover op dat moment werd gesproken.

De Deense minister van Immigratie en Integratie Kaare Dybvad Bek sprak maandag met een aantal Kamerleden over de Deense migratieaanpak. Over nieuwe plannen sprak hij toen niet.

Het Europese migratieplan behelst onder meer het opvangen van asielzoekers aan de buitengrenzen van Europa. Kansarme asielzoekers moeten in speciale opvanglocaties de procedure doorlopen en worden na afwijzing van hun verzoek teruggestuurd. De asielzoekers die mogen blijven, worden over de lidstaten verdeeld. De opname van asielzoekers kan worden afgekocht.

Het Europees Parlement moet het akkoord nog goedkeuren.

