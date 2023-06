Rutte ziet bescheiden rol voor EU-veiligheidsgaranties Oekraïne

donderdag 29 juni 2023 , 13:52

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte ziet voor veiligheidsgaranties van de EU voor Oekraïne maar een bescheiden rol weggelegd. De NAVO en de afzonderlijke NAVO-landen hebben daarin het voortouw, vindt hij.

De EU-leiders spreken donderdag op hun top in Brussel over het waarborgen van de veiligheid van Oekraïne zolang het land nog geen lid is van de NAVO en/of de Europese Unie. Maar "het Europese spoor is aanvullend" op de verzekeringen die NAVO-landen willen bieden, zei Rutte bij aankomst in de Belgische hoofdstad.

Het is volgens de premier ook nog lang niet duidelijk welke garanties de EU dan zou kunnen en willen bieden. Of de unie bijvoorbeeld een gestage aanvoer van wapens wil beloven of juist van minder controversiële goederen, en hoe dat dan wordt geregeld. "En uiteraard ligt dat gevoelig." Oostenrijk, Malta en Ierland stellen zich vanouds neutraal op en willen geen wapens sturen. En een land als Hongarije, dat geldt als de lidstaat met het meeste oor voor het Kremlin, keert zich al langer tegen militaire hulp voor Oekraïne.

Nederland steunt in principe in elk geval "deze afspraken zeer" en wil waar mogelijk "een voortrekkersrol vervullen", aldus Rutte.

