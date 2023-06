EU-leiders druk met migratie en Oekraïne op zoveelste top op rij

donderdag 29 juni 2023 , 3:30

BRUSSEL (ANP) - De aandacht van de EU-leiders op hun zomertop in Brussel gaat opnieuw vooral uit naar de oorlog in Oekraïne en naar hun moeilijkheden met migratie. Premier Mark Rutte en zijn collega's ontkomen er volgens hoge diplomaten niet aan om zich te beraden over de muiterij van de Russische huurlingenleider Jevgeni Prigozjin, ook al roepen ze om het hardst dat dat een binnenlandse aangelegenheid is.

Migratie is op de laatste EU-toppen een al even onvermijdelijk onderwerp voor de leiders van de 27 lidstaten. Daar hebben onder meer Rutte en zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni wel voor gezorgd, die daar in eigen land veel mee te stellen hebben. Een tegenvaller is wel dat ze zich nog niet kunnen buigen over een migratieakkoord met Tunesië. De EU en het Noord-Afrikaanse land zijn nog "een paar centimeter" van een deal verwijderd, meent een hoge EU-bron, maar die komt er op zijn vroegst pas volgende week. Toch kan een discussie tussen de leiders over migratie zomaar verhit raken, bijvoorbeeld over de Tunesische omgang met de mensenrechten.

De leiders bespreken opnieuw ook de acute noden van Oekraïne en hoe zij daarbij kunnen helpen. Maar ze kijken ook vooruit, en denken volgens diplomaten voorzichtig na over veiligheidsgaranties voor het land zolang het nog niet veilig tot de NAVO of de EU is toegetreden. Ondertussen proberen ze te doorgronden wat de muiterij in Rusland van afgelopen weekend te betekenen heeft, zeggen ingewijden. Dat is "nu eenmaal de olifant in de kamer".

De EU pleit al langer voor een speciaal tribunaal dat de verantwoordelijken voor de Russische oorlog tegen Oekraïne moet berechten. Maar daar zit nog geen schot in. Ook het aanspreken van bevroren Russische tegoeden voor de wederopbouw van Oekraïne komt nog niet van de grond. Er wordt gedacht over een speciale belasting voor de beheerders van die tegoeden, maar daarbij zou de EU het liefst samen optrekken met andere landen.

Op vrijdag spreken de leiders opnieuw over de ingewikkelde omgang met opkomende grootmacht China. Ze denken dan ook over de Europese economie en hoe die de concurrentie met de rest van de wereld kan volhouden.

De tweedaagse top is de derde keer in zes weken dat de leiders elkaar ontmoeten. Over twee weken is het weer prijs. Zo'n ritme is zeldzaam, zegt een hoge diplomaat, maar de tijd vraagt er nu eenmaal om. En het hindert volgens hem niet, integendeel: daardoor vinden ze elkaar makkelijker en kunnen er veel besluiten vallen.

