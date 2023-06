Malta staat abortus toe maar handhaaft het verbod hierop in de meeste gevallen

woensdag 28 juni 2023 , 20:49

VALLETTA (ANP/AFP) - Malta gaat voor het eerst abortussen toestaan, maar het afbreken van een zwangerschap blijft in de meeste gevallen nog altijd verboden. Een abortus mag alleen onder voorwaarden worden uitgevoerd als het leven van de aanstaande moeder op het spel staat.

Malta was het enige land in de Europese Unie waar abortus onder alle omstandigheden illegaal was. De wetgeving werd woensdag unaniem goedgekeurd door het parlement. Volgens landelijke media heeft de eilandstaat nog steeds een van de strengste abortuswetten ter wereld.

Als er geen sprake is van een noodgeval, moet de abortus eerst worden goedgekeurd door een team van drie medische experts. Ook kan een abortus pas plaatsvinden als er geen andere opties zijn en als de foetus niet buiten de baarmoeder kan overleven. In een eerdere versie van het wetsvoorstel stonden minder details, wat leidde tot kritiek van tegenstanders.

Activisten die zich inzetten voor abortus zijn teleurgesteld over de goedgekeurde wetgeving. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International stelt "zeer teleurgesteld" te zijn en roept op tot toegang tot veilige en legale abortussen.

De abortuswet in Malta werd opgesteld nadat er veel aandacht was voor een Amerikaanse vrouw die vorig jaar tijdens haar vakantie zwangerschapscomplicaties kreeg. De foetus zou het niet overleven en de vrouw riskeerde een levensgevaarlijke infectie. Ze vloog uiteindelijk naar Spanje om daar haar zwangerschap af te breken.

