Nederland bereid meer geld uit te trekken voor Oekraïne

woensdag 28 juni 2023 , 18:18

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - De Europese Commissie wil een fonds van 50 miljard euro opzetten om Oekraïne de komende vier jaar ook financieel te kunnen blijven steunen. Het kabinet kan hier wel mee leven, liet premier Mark Rutte woensdag in de Tweede Kamer weten.

"Nederland is bereid (...) als het nodig is om extra te helpen en dat is zeer waarschijnlijk nodig gegeven de situatie in Oekraïne", zei de premier tijdens een debat over de EU-top die donderdag en vrijdag wordt gehouden. "Daar loopt Nederland gelukkig altijd zeker niet achteraan, eerder vooraan."

Van het fonds is 33 miljard euro bedoeld voor zachte leningen aan Oekraïne, de rest van het geld is bestemd voor subsidies. Het fonds moet volgens voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie de regering in Kyiv meer zekerheid geven en ook andere donoren aanzetten tot het geven van meer steun.

Von der Leyen wil de lopende meerjarenbegroting (MFK) van de EU ophogen met 66 miljard euro. Het geld is naast Oekraïne bedoeld voor onder meer migratie- en vluchtelingenbeleid. Ook moeten miljarden naar extra investeringen in "cruciale" sectoren zoals de biotech.

Rutte gaf aan niets te zien in ophoging van de begroting die nog loopt tot en met 2027. "Nederland staat niet te springen om meer geld vrij te maken voor het MFK", zei de minister-president. De Europese Commissie zal volgens hem binnen de eigen begroting moeten zoeken naar oplossingen.

Delen

Terug naar boven