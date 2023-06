Nederlander aangetreden als hoogste militair van EU

woensdag 28 juni 2023 , 16:11

Bron: flickr/European Defence Agency

BRUSSEL (ANP) - Een Nederlandse generaal is aangesteld als hoogste militair van de Europese Unie. Michiel van der Laan wordt de militaire rechterhand van EU-buitenlandchef Josep Borrell en commandant van de militaire missies van de Unie.

De Nederlandse luitenant-generaal volgt een Franse viceadmiraal op als baas van het militaire hoofdkwartier van de EU. Hij gaat bijvoorbeeld het op de been brengen van een Europese 'flitsmacht' aansturen. De Unie heeft verder onder meer een groot trainingsprogramma opgezet voor Oekraïense militairen dat onder Van der Laan gaat vallen. Ook zijn de afgelopen jaren missies opgestart in landen als Bosnië en enkele Afrikaanse landen.

De Unie bemoeide zich lang niet met defensie, maar dat is de laatste jaren veranderd. Dat is onder meer ingegeven door grotere onzekerheid over de Amerikaanse bescherming van Europa en de tegelijkertijd groeiende dreiging uit Rusland.

Van der Laan kreeg woensdag met een ceremonie de EU-vlag overgedragen.

Delen

Terug naar boven