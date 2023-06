Hongaarse minister Varga verlaat post voor Europese verkiezingen

woensdag 28 juni 2023 , 12:48

BOEDAPEST (ANP/AFP) - De Hongaarse minister van Justitie Judit Varga stopt 31 juli met haar functie om zich te kunnen richten op de verkiezingen van het Europese parlement volgend jaar. Varga zal zich inzetten voor een "conservatieve wending" in het parlement.

Varga werd in 2019 door de Hongaarse premier Viktor Orbán als minister benoemd en is momenteel nog de enige vrouwelijke minister in de Hongaarse regering. Hoewel aannemelijk is dat zij de lijsttrekker wordt, stelt Varga dat de definitieve lijst pas later door de Fideszpartij wordt vastgesteld.

Varga staat bekend om haar onderhandelingen met Brussel om miljarden euro's aan fondsen vrij te maken die door de EU aan Boedapest zijn onthouden vanwege zorgen over de rechtsstaat en corruptie. Varga kwam in opspraak omdat onder haar gezag het gebruik van spionagesoftware op de telefoons van journalisten was goedgekeurd.

