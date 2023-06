Utrecht zet Europese vlag in zaal Provinciale Staten

woensdag 28 juni 2023 , 10:05

Bron: Wikipedia/Mr. Documents Uploader

UTRECHT (ANP) - De Europese vlag heeft een plek gekregen in de Statenzaal in het provinciehuis van Utrecht. De blauwe vlag met twaalf gouden sterren staat voortaan naast de Nederlandse vlag en de vlag van de provincie Utrecht achter het bureau van Hans Oosters, de commissaris van de Koning. "Het is echt een unicum dat onmiddellijk de daad bij het woord is gevoegd na een motie", zei Oosters aan het begin van de Statenvergadering.

Tijdens de vorige bijeenkomst van de Provinciale Staten, op 31 mei, hadden D66 en Volt een motie ingediend om de Europese vlag een plek te geven in de Statenzaal. De motie werd met 28 tegen 20 stemmen aangenomen. Onder meer BBB en VVD stemden tegen.

D66-gedeputeerde Robert Strijk, die Europa in zijn portefeuille heeft zitten, noemde het "fijn" dat nu ook de Europese vlag in de Utrechtse Statenzaal staat. Hij gaat op verzoek van de Staten een kunstenaar vragen om voor in de zaal ook iets te ontwerpen dat "verbeelding geeft" aan de 26 gemeentes in de provincie. "Dit gaat wel wat langer duren dan een maand. We zoeken naar een goede, creatieve manier om dit vorm te geven", aldus Strijk.

Utrecht heeft nog geen nieuwe coalitie na de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA zitten met elkaar aan de onderhandelingstafel. BBB, dat net als GroenLinks zeven zetels heeft, werd al vroeg in het formatieproces aan de kant gezet.

Delen

Terug naar boven