Migratiedeal EU met Tunesië loopt vertraging op

dinsdag 27 juni 2023 , 13:57

BRUSSEL (ANP) - Het migratieakkoord dat de Europese Unie met Tunesië wil sluiten loopt vertraging op. Het lukt niet om overeenstemming te vinden vóór de EU-top van donderdag, zoals de bedoeling was.

Premier Mark Rutte en de andere EU-leiders hadden zich op hun junitop in Brussel over de afspraken willen buigen. Niet alleen Nederland, maar ook veel andere EU-landen hebben veel moeite om het toegenomen aantal migranten op te vangen. Ze willen snel wat doen om illegale migratie tegen te gaan en hebben hun zinnen gezet op een deal met Tunesië. Het Noord-Afrikaanse land zou in ruil voor financiële steun de clandestiene oversteek van migranten moeten tegenhouden.

Op bezoek in Tunesië schetsten Rutte, zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie al hoe de afspraken eruit zouden moeten zien. Maar een definitief akkoord komt er "zeker niet meer" deze week, zegt de commissie. Een woordvoerder wijt dat aan het islamitische offerfeest dat dinsdag begint, waardoor Tunesische onderhandelaars de komende dagen vrijaf hebben.

"We kunnen pas maandag verdergaan met de besprekingen", zegt de woordvoerder. "Er moet nog wat werk worden verzet. Ons doel is om het memorandum snel na de EU-top af te hebben." Het overleg verloopt volgens haar wel "constructief". Zodra de overeenkomst af is, wordt die aan de EU-landen voorgelegd.

Buitenlandminister Wopke Hoekstra sloeg maandag nog een "voorzichtig optimistische" toon aan over de kans op een tijdig akkoord. Zijn Italiaanse collega rekende er zelfs stellig op. Maar Hoekstra liet al doorschemeren dat de EU-landen het ook zelf nog niet eens waren over de afspraken. De 27 lidstaten leggen elk "net weer andere accenten". Duitsland vroeg de afgelopen tijd bijvoorbeeld nadrukkelijk aandacht voor de eerbiediging van de mensenrechten door Tunesië, wiens autocratische president de afgelopen tijd vreemdelingenhaat aanwakkerde.

Voor het grootste deel van de voorgespiegelde Europese hulp moet Tunesië het bovendien eens worden met het Internationaal Monetair Fonds over noodleningen. De regering in Tunis vindt dat het IMF te strenge hervormingen eist.

