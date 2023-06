Milieucommissie EU-parlement te verdeeld over natuurherstelwet

dinsdag 27 juni 2023 , 11:34

Bron: Europees Parlement

BRUSSEL (ANP) - De milieucommissie van het Europees Parlement is te verdeeld over de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans om een gezamenlijk standpunt te presenteren aan het voltallige parlement. Eerder wezen de parlementscommissies landbouw en visserij de omstreden voorstellen om flora en fauna in de EU te herstellen af.

Het voltallige Europees Parlement zal nu, naar verwachting tijdens de plenaire zitting volgende maand in Straatsburg, moeten bepalen welke kant het op wil met de natuurherstelwet. De Europese fractie van christendemocraten, waaronder het CDA, is faliekant tegen de plannen, en wil dat Timmermans zijn wetsvoorstel intrekt. Maar die heeft eerder gezegd dat daar geen tijd meer voor is voor het mandaat van de Europese Commissie verloopt, in 2024.

Vorige week gingen de EU-lidstaten alvast wel akkoord met de beoogde natuurherstelwet, ondanks blijvend verzet van natuurminister Christianne van der Wal. Timmermans zei daar "erg opgelucht" over te zijn, en te hopen dat die steun twijfelaars in het parlement over de streep zou trekken.

Eerder deze maand bleek er geen meerderheid in de belangrijke milieucommissie te zijn om de natuurherstelwet helemaal af te wijzen. Maar na de stemming dinsdag over een dik pakket amendementen op Timmermans’ voorstellen bleek daar evenmin een meerderheid voor te vinden.

