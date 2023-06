Brussel trekt 5 miljoen euro extra voor Nederlandse boeren uit

maandag 26 juni 2023 , 17:30

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stuurt bijna 5 miljoen euro naar Den Haag voor extra steun aan de boeren. Het bedrag zal rechtstreeks worden verdeeld om boeren te compenseren voor de dalende prijzen van landbouwproducten en andere economische verliezen, bijvoorbeeld als gevolg van marktverstoringen. De regering mag de subsidie tot maximaal 200 procent aanvullen.

Het dagelijks EU-bestuur maakt in totaal 330 miljoen euro extra beschikbaar uit de Europese landbouwbegroting voor boeren in 22 EU-landen. De lidstaten hadden bij de commissie aangeklopt vanwege de moeilijke tijd waarmee verschillende landbouwsectoren worden geconfronteerd. Ook boeren die te kampen hebben met de gevolgen van ongunstige klimatologische omstandigheden, zoals extreme droogte of juist veel neerslag, komen in aanmerking voor de subsidie.

Daarnaast krijgen de vier buurlanden van Oekraïne (Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië) plus Bulgarije bij elkaar 100 miljoen euro extra steun. De graanprijzen op hun lokale markten zijn fors gezakt omdat de goedkope Oekraïense producten sinds de Russische invasie grotendeels via Europa worden uitgevoerd maar deels in Oost-Europa blijven. Nederland en elf andere landen waren het aanvankelijk niet eens met de steun die de Europese Commissie voor de vijf landen voor ogen had. Maar de lidstaten hebben er nu toch mee ingestemd, volgens EU-bronnen omdat er nu dus ook voor hun eigen boeren extra steun is uitgetrokken.

De twee nieuwe uitgaven komen uit een landbouwfonds dat is bedoeld om tegenslagen in de landbouw op te vangen. De zogeheten landbouwreserve is daardoor voor dit jaar uitgeput, terwijl grote delen van Europa vrezen voor bijvoorbeeld droogte en natuurbranden.

