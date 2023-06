EU-landen storten miljarden bij in leeggeraakt wapenfonds

maandag 26 juni 2023 , 12:12

LUXEMBURG (ANP) - De EU-landen storten nog eens 3,5 miljard euro bij in een fonds waaruit onder meer wapens voor Oekraïne worden betaald. Dat is hard nodig, want de bodem is opnieuw in zicht. Maar ondertussen blijft Hongarije zich verzetten tegen het vrijmaken van extra geld uit dat fonds voor Oekraïne.

EU-landen kunnen leveringen van wapens aan Oekraïne bij dit fonds, de zogeheten Europese Vredesfaciliteit (EPF), declareren. Maar het dateert van voor de Russische inval in Oekraïne. Met ongeveer 5,7 miljard euro is het bij lange na niet berekend op de vele miljarden die het land nodig heeft. De verhoging met 2 miljard van afgelopen najaar gaat helemaal op aan de extra artilleriemunitie waar Oekraïne om zit te springen. En het fonds moest eigenlijk nog tot 2027 mee.

Met de extra bijdrage van de EU-lidstaten is de EPF per saldo meer dan verdubbeld. Dat "verzekert de EU ervan dat zij concrete militaire hulp kan blijven leveren" aan landen als Moldavië, Georgië, Bosnië en Mozambique, zegt buitenlandchef Josep Borrell.

Maar ondertussen worden de EU-landen het maar niet eens over het vrijmaken van een nieuwe portie van het fonds voor wapentuig voor Oekraïne. Hongarije, dat geldt als het EU-land dat het meest met Rusland opheeft, blijft dat dwarsbomen. Buitenlandminister Wopke Hoekstra noemt het oponthoud "meer dan ongelukkig. Dit moet en kan sneller."

