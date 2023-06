Europese leiders houden ontwikkelingen rond Wagner in de gaten

zaterdag 24 juni 2023 , 10:38

Bron: Julmin/Surendil

BERLIJN/LONDEN/PARIJS (ANP/RTR/AFP/DPA) - Europese regeringen zeggen de ontwikkelingen rond de opstand van het huurlingenleger van Wagner nauwlettend te volgen. "We monitoren de ontwikkelingen in Rusland nauwgezet", zegt een woordvoerder van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Ook Emmanuel Macron wordt op de hoogte gehouden. "De president volgt de situatie zeer nauwgezet. We blijven ons richten op de steun aan Oekraïne", heeft het Elysée laten weten.

De Duitse regering kondigde zaterdag ook aan extra wapentuig naar Oekraïne te sturen. Het gaat om 45 Gepards, gepantserd luchtdoelgeschut. Daarvan zijn er nu al 34 in Oekraïne. De komende weken komen daar vijftien bij en in de loop van het jaar nog eens dertig. Hiervoor wordt samengewerkt met de Verenigde Staten.

Het Britse ministerie van Defensie sprak eerder zaterdag van "de grootste uitdaging voor de Russische staat in de recente geschiedenis". De Nederlandse krijgsmacht volgt de ontwikkelingen "op de voet" en noemt het "natuurlijk slecht nieuws voor Poetin".

