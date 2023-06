Veroordeelde Russische betrokkenen MH17-ramp op EU-sanctielijst

vrijdag 23 juni 2023 , 16:27

gewijzigd

Bron: Julmin/Surendil

DEN HAAG (ANP) - Twee Russen die zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de MH17-ramp zijn op de sanctielijst van de Europese Unie gezet. Dat is mede op aandringen van Nederland en Australië gebeurd. Veel van de slachtoffers komen uit deze landen. Ook zijn twee Russische legeronderdelen op de sanctielijst geplaatst die verantwoordelijk waren voor het afvuren van de BUK-raket die in 2014 vlucht MH17 neerhaalde boven Oekraïne.

Woensdag werden de EU-lidstaten het eens over een elfde sanctiepakket tegen Rusland. Toen waren nog niet alle details bekend. De Russen Sergei Doebinski en Leonid Chatsjenko zijn in november door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor hun rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Daarom zijn ze nu op de sanctielijst gezet. Tegen de andere Rus die hiervoor is veroordeeld, Igor Girkin, waren al sinds 2014 sancties van kracht.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zegt dat deze sancties losstaan van de juridische procedures die lopen tegen Rusland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. De bewindsman zegt dat Nederland zich hiervoor in blijft zetten.

De EU legt in totaal strafmaatregelen op aan 87 individuen en organisaties die het Russische regime steunen, onder wie verantwoordelijken voor de ontvoering van Oekraïense kinderen en belangrijke wapenproducenten. De maatregelen gelden ook voor bedrijven die bijdragen aan kwaadwillende Russische cyberoperaties tegen Oekraïne. Hun eventuele tegoeden in de EU worden bevroren en het is verboden om vanuit de EU zaken met ze te doen.

Het pakket voorziet verder in het beperken van bepaalde export naar landen buiten de EU waarvan wordt vermoed dat ze de sancties tegen Rusland omzeilen. "Nederland maakt zich al langer hard voor een versterkte aanpak van sanctieomzeiling", zegt Hoekstra. "Met dit pakket zetten we verdere stappen tegen omzeiling en daar gaan we ook mee door."

Delen

Terug naar boven