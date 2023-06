EU maant Twitter om in augustus moderatie op orde te hebben

vrijdag 23 juni 2023 , 5:18

Bron: European Commission

SAN FRANCISCO (ANP/AFP) - Eurocommissaris Thierry Breton heeft Elon Musk donderdag gewaarschuwd dat Twitter op 25 augustus genoeg middelen moet hebben om gevaarlijke content te modereren. Zo niet, dan loopt Musk het risico om de Digital Services Act (DSA) te overtreden. Door deze Europese wetgeving zijn internetplatforms voortaan onder andere wettelijk verplicht om desinformatie te bestrijden.

"Als de technologie niet klaar is, moeten ze voldoende middelen hebben om de kloof te overbruggen. Ik heb over dit specifieke onderwerp met Elon Musk gesproken", zei Breton tegen verslaggevers na een bijeenkomst op het hoofdkantoor van Twitter.

Breton zei dat hij het Twitter-team met Musk erbij via een videocall vanuit New York vertelde dat "er een paar gebieden zijn die onmiddellijk van cruciaal belang zullen zijn wanneer de verordening afdwingbaar wordt." Dit zou volgens de eurocommissaris "vooral alles zijn" wat te maken heeft met kindermisbruik en "desinformatie bij verkiezingen".

Het bezoek van Breton aan Twitter maakte deel uit van wat de EU een "stresstest" noemde om te peilen of het internetplatform klaar was om aan de nieuwe regels te voldoen, ondanks een enorme golf van ontslagen sinds Musk Twitter overnam.

Tijdens een bezoek aan Parijs vorige week zei Musk dat hij alle intentie had om aan de DSA te voldoen, een ambitie die de EU toejuicht. Maar met gedecimeerde moderatorenteams, wordt betwijfeld of Musk in staat is om zijn belofte na te komen.

Om aan de nieuwe regels te voldoen zullen Twitter, Meta, TikTok en andere internetplatforms flink moeten investeren in het aanstellen van moderatoren, in een tijd waarin de grote techbedrijven juist personeel ontslaan.

