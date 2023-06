Europese Commissie: Oekraïne vordert goed op weg naar EU

donderdag 22 juni 2023 , 18:49

STOCKHOLM (ANP) - Oekraïne is goed op weg om aan de voorwaarden te voldoen voor de start van de onderhandelingen over toetreding tot de EU, zegt de Europese Commissie. Van de zeven onderdelen waar Oekraïne aan moest werken zijn er twee afgerond.

Sinds Rusland het land is binnengevallen heeft Oekraïne nog meer haast om toe te treden tot de Europese Unie. De EU-lidstaten schoven in datzelfde licht hun bedenkingen opzij en maakten Oekraïne in juni vorig jaar kandidaat-lid. Maar voor zij echt aan de bijbehorende toetredingsonderhandelingen zou kunnen beginnen kreeg de regering in Kyiv nog wel wat huiswerk mee.

Kyiv hoopt dat nog dit jaar af te maken en van start te gaan met de onderhandelingen. Die maken van een kandidaat-lid stap voor stap politiek, juridisch en economisch een EU-land. Ze krijgen daarbij begeleiding en financiële steun.

Moldavië en Georgië, die in het kielzog van Oekraïne het EU-lidmaatschap aanvroegen, zijn minder ver dan Kyiv. Medekandidaat Moldavië heeft drie van de negen taken af. Georgië blijft ook op drie afgeronde opgaven steken, van de twaalf. De EU-landen vonden het tot dusver ook te vroeg om Georgië kandidaat-lid te maken.

Oekraïne is klaar met vereiste hervormingen van de rechterlijke macht en de mediawetgeving, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Oliver Varhelyi, die de ministers van Europese Zaken van de EU-landen donderdag verslag uitbracht. Die hervormingen moeten de onafhankelijke rechtspraak en de vrije pers waarborgen.

Met een derde opgave, de hervorming van het grondwettelijk hof, is Oekraïne volgens de commissie ruimschoots halverwege. Vooral het tegengaan van corruptie en witwassen en het terugdringen van de macht van oligarchen vergen nog veel werk. Dat geldt ook voor de bescherming van minderheden. Bij die vier taken is het bij "enige vooruitgang" gebleven.

Oekraïne verdient complimenten, want het is haast onbegonnen werk in oorlogstijd, vindt de commissie. Ook de lidstaten zijn volgens EU-voorzitter Zweden onder de indruk.

Het zal nog vele jaren duren voor de aspirant-leden echt volwaardig lid van de EU zijn, klinkt het steevast in Brussel.

