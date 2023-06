Hofvijver juni: spannende tijden voor Spanje

maandag 26 juni 2023 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - Juli wordt een spannende maand voor Spanje. Het land zal 1 juli het voorzitterschap van de Europese Unie (EU) overnemen en later die maand zullen er landelijke verkiezingen plaatsvinden. In het nieuwste nummer van De Hofvijver analyseert Robbert Bosschart het huidige Spaanse politieke klimaat en blikt hij vooruit op de verkiezingen en het Spaanse voorzitterschap: 'Als PP+Vox wint, en Alberto Feijóo in juli plotsklaps Spanje's

EU-voorzitterschap moet overnemen, wordt dat 'n zwarte dag voor Europa's daadkracht.

Verder is er aandacht voor andere, meer omstreden voorzitterschappen die eraan komen. Veel lidstaten maken zich zorgen over de aanstaande voorzitterschappen van Hongarije en Polen. Barbara Safradin van de Commissie Meijers bespreekt drie wegen die bewandeld kunnen worden om belangenconflicten tijdens het Hongaarse en Poolse voorzitterschap te beperken en/of te voorkomen.

Tot slot is er aandacht voor de relatie tussen de EU en Turkije, waarbij er na de herverkiezing van Erdogan volgens Joost Lagendijk vooral 'meer van hetzelfde' verwacht kan worden.

