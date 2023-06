Europese klacht wegens 'greenwashing' door vliegmaatschappijen

donderdag 22 juni 2023 , 2:29

BRUSSEL (ANP/Belga) - Meer dan twintig Europese consumentenorganisaties dienen een klacht in om een einde te maken aan de volgens hen "misleidende greenwashing-claims" van een aantal vliegmaatschappijen, waaronder de KLM. Zij vinden dat vliegmaatschappijen die passagiers extra laten betalen om de CO2-uitstoot van hun vlucht te neutraliseren, dat geld moeten terugbetalen.

De klacht wordt ingediend bij de Europese Commissie en het netwerk van nationale consumentenautoriteiten CPC. Ze is gericht tegen in totaal zeventien vliegmaatschappijen, waaronder de KLM, Lufthansa, Air France en Ryanair.

De consumentenorganisaties spreken van "oneerlijke handelspraktijken" van de vliegmaatschappijen, die beweren dat het mogelijk is om "groen" of "duurzaam" te vliegen. Bij sommige maatschappijen kunnen passagiers bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van de vlucht compenseren of neutraliseren, of een bijdrage betalen voor de ontwikkeling van duurzame vliegtuigbrandstof. Die strategieën kunnen echter de uitstoot van broeikasgassen niet voorkomen, stellen de consumentenorganisaties. Passagiers die een toeslag hebben betaald om "groen" te vliegen, dienen daarom dat extra geld terug te krijgen.

