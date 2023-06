Italiaanse Europarlementariër nu officieel verdachte in Qatargate

woensdag 21 juni 2023 , 16:51

BRUSSEL (ANP) - De Belgische onderzoeksrechter heeft de Italiaanse Europarlementariër Andrea Cozzolino aangehouden op verdenking van corruptie, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen van geld. De man is wel onder bepaalde voorwaarden vrijgelaten, meldt het Belgisch Openbaar Ministerie.

De Italiaan was maandag uit zichzelf naar België gekomen om verhoord te worden in een corruptieschandaal dat Qatargate is gaan heten. Aanvankelijk had hij zich verzet tegen zijn overlevering waar België Italië om had gevraagd. Het OM doet al maanden onderzoek naar het kopen van invloed in het Europees Parlement door Qatar en Marokko.

Het corruptieschandaal kwam aan het licht met de arrestatie van de inmiddels afgezette Griekse ondervoorzitter Eva Kaili in december. De politie vond bij invallen en huiszoekingen koffers met contanten. Kaili is inmiddels weer op vrije voeten, maar is nog wel verdachte, evenals onder anderen haar Italiaanse partner.

