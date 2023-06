Europese miljoenensubsidie voor drie Limburgse havens

woensdag 21 juni 2023 , 12:44

MAASTRICHT (ANP) - Europa stelt 37,4 miljoen euro beschikbaar voor de doorontwikkeling van drie Limburgse binnenhavens, te weten de Willem Alexanderhaven in Roermond, de haven van Chemelot in Stein en de Beatrixhaven in Maastricht. Het gaat om vier projecten die in totaal 76,3 miljoen euro aan investeringen kosten en binnen vijf jaar rond moeten zijn, maakte de provincie Limburg woensdag bekend.

De projecten moeten bijdragen aan hergebruik van grondstoffen en verplaatsen van vervoer van weg naar binnenvaart. Daardoor vermindert het aantal vrachtwagens op de weg en daarmee ook de CO2-uitstoot, aldus de provincie. Daarnaast zorgen de projecten voor een betere verbinding van de binnenhavens met de havens van Antwerpen en Rotterdam, en met andere binnenhavens. Dat zorgt volgens de provincie voor meer economische groei, meer banen en een beter concurrentievermogen voor Nederlandse bedrijven.

De subsidie uit de Europese pot van Connecting Europe Facility (CEF) is gericht op het steunen van projecten die het netwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbeteren.

"Dit is een grote stap in de verdere ontwikkeling van onze binnenhavens en verduurzaming van de transportsector in Limburg", aldus de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn (VVD). "Het is ook een bevestiging dat de binnenhavens van Limburg een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de circulaire economie binnen Europa."

