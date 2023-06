Conferentie wederopbouw Oekraïne: zekerheid voor investeerders geven

woensdag 21 juni 2023 , 14:21

gewijzigd

LONDEN (ANP/DPA/RTR) - Westerse landen hebben aan het begin van een Oekraïne Wederopbouwconferentie in Londen miljarden extra toegezegd voor de wederopbouw van het in oorlog verkerende land. De Oekraïense premier Denys Shmyhal zei dat het land verspreid over twaalf maanden minstens 5,6 miljard euro extra nodig heeft om van de oorlog te herstellen.

De Britse premier Rishi Sunak beloofde 3 miljard dollar (2,75 miljard euro) extra in drie jaren. Onderdeel van het steunpakket is een project dat volgens Sunak is bestemd om investeerders in Oekraïne te helpen. Volgens zijn plan moeten verzekeringsmaatschappijen garanties krijgen wanneer ze met investeringen in Oekraïne te maken hebben.

Sunak, die gastheer is op de tweedaagse conferentie, zei dat er zo een enorme stap vooruit gemaakt wordt. Het ontbreken van verzekeringen voor investeringen is volgens Sunak een van de grootste obstakels om er zaken te doen.

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen drong ook aan op garanties voor investeerders. Ze noemde dinsdag al een bedrag van 10 miljard euro voor risicogaranties om buitenlandse investeerders aan te moedigen.

Ze zei dinsdag ook al dat er een fonds zou moeten komen met 50 miljard euro voor economische steun aan Oekraïne over de jaren 2024 tot en met 2027. Von der Leyen zei woensdag dat ze een plan maakt om de sinds de Russische inval in 2022 wereldwijd bevroren Russische tegoeden voor doeleinden in Oekraïne te besteden.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken maakte op Wederopbouwconferentie bekend dat zijn land 1,3 miljard dollar (1,2 miljard euro) extra beschikbaar stelt voor economische hulp aan Oekraïne. Maar hij voegde eraan toe dat uiteindelijk Rusland voor de kosten van de wederopbouw van Oekraïne moet opdraaien. De VS hebben naar schatting sinds februari 2022 meer dan 70 miljard euro uitgegeven aan hulp voor Oekraïne. Ook de Franse en Duitse ministers van Buitenlandse Zaken hebben woensdag extra geld toegezegd.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een videoboodschap op de conferentie gezegd dat er concrete projecten moeten komen.

