Lidstaten steunen natuurherstelwet, Timmermans wil EP overtuigen

LUXEMBURG (ANP) - Eurocommissaris Frans Timmermans hoopt dat de steun van de EU-landen voor zijn zwaarbevochten natuurherstelwet helpt ook het kritische Europees Parlement te overtuigen. "Misschien dat we er nu inhoudelijk over kunnen praten", zei Timmermans na overleg met de natuurministers van de EU in Luxemburg.

Timmermans is "erg opgelucht" dat de ministers hun steun hebben uitgesproken voor de wet, die het aanhoudende afkalven van de soortenrijkdom in de natuur moet stoppen. Maar daarmee is hij er nog niet, memoreert hij. Onder aanvoering van de christendemocraten, de grootste partij, dreigt het Europees Parlement zich ertegen te keren.

Maar misschien brengt de ruggensteun van de lidstaten daar verandering in, hoopt de klimaatman van de Europese Commissie. Ook de hoop op het overhalen van Nederland, dat nog altijd niet tevreden is over de plannen, heeft hij nog niet opgegeven. Het blijvende verzet van minister Christianne van der Wal "wordt steeds moeilijker te begrijpen, want we zijn Nederland toch wel een heel eind tegemoetgekomen. Ik geloof dat Nederland in het algemeen wel heel tevreden kan zijn met hoe het er nu uitziet".

Als Timmermans het Europees Parlement komende maand zover krijgt met het principe van de natuurherstelwet in te stemmen, gaat dat met de EU-landen onderhandelen over de finesses. Van der Wal hoopt de wet dan nog verder volgens de Nederlandse wensen aan te passen. Timmermans wil niet in zijn kaarten laten kijken, maar denkt "dat we een heel eind gekomen" zijn. "We moeten maar kijken of Nederland misschien wel voor het eindresultaat kan stemmen."

