Brussel wil risico's voor economische veiligheid EU aanpakken

Bron: Flickr / Mike Baird

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil de risico's voor de economische veiligheid van de EU minimaliseren. Het gaat bijvoorbeeld over energieleveringszekerheid, belangrijke technologieën en de afhankelijkheid van grondstoffen van landen die het niet zo nauw nemen met (democratische) waarden. De commissie heeft een strategisch plan opgesteld waar de EU-leiders zich volgende week op een top in Brussel over zullen buigen.

De EU zint al geruime tijd op manieren om economische veiligheidsrisico's terug te dringen, zonder al te veel beschermende maatregelen te treffen die handel en investeringen in de weg zitten. Maar de commissie vindt wel dat zou moeten worden overwogen de handel van een "beperkte en kleine set geavanceerde technologieën" met sommige derde landen te beperken. In het plan worden geen namen genoemd van landen die een mogelijk risico vormen, maar algemeen bekend is dat de EU zich vooral zorgen maakt over China en Rusland.

Het dagelijks EU-bestuur stelt ook voor een aantal al bestaande maatregelen te versterken, zoals het screenen van investeringen van buitenlandse bedrijven die belangrijke bedrijven of infrastructuur in Europa kopen. Daarnaast moet de exportcontrole op bijvoorbeeld wapens en spionage software naar vijandige landen worden aangehaald. Ook moeten Europese investeringen in het buitenland, bijvoorbeeld het uitbesteden van geavanceerde technologieën, vaker onder de loep worden gelegd, om te bepalen of die investeringen wel in het belang van de Europese veiligheid zijn.

Brussel stelt ook voor een grondige analyse uit te voeren van de grootste economische veiligheidsrisico's in de EU-landen. Die zou zich moeten richten op de toeleveringsketens inclusief energie, de beveiliging (fysiek en via cyber) van kritieke infrastructuur en technologiebeveiliging en -lekkage. Die analyse moet steeds geactualiseerd worden, stelt de commissie voor.

