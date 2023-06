FT: Europese Commissie gaat overname Figma door Adobe onderzoeken

dinsdag 20 juni 2023 , 11:02

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

LONDEN (ANP) - De Europese Commissie gaat de overname van fotobewerkings- en designsoftware Figma door Photoshop-maker Adobe nauwgezet onderzoeken. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Adobe is een grote partij op het gebied van dergelijke software, terwijl Figma een van de nieuwe uitdagers was. De Europese concurrentiewaakhond is dan ook bang voor minder concurrentie, minder keuze en hogere prijzen voor gebruikers en minder innovatie.

De deal staat ook al bij andere toezichthouders op de radar. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten maken de marktwaakhonden zich ook zorgen om de deal. Die werd in september vorig jaar aangekondigd. Adobe had 20 miljard dollar over Figma, het onlinepakket dat naam maakte omdat het goedkoper en makkelijker in gebruik was dan de diensten van Adobe. De prijs lag twee keer zo hoog als de geschatte waarde van Figma tijdens de laatste investeringsronde van het bedrijf een jaar ervoor.

Adobe zou willen aanvoeren dat er weinig overlap is tussen de gebruikers van zijn eigen software en die van Figma. Daarom zouden de twee bedrijven op andere markten actief zijn.

Delen

Terug naar boven