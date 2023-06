Timmermans wil natuurherstelwet 'verder verduidelijken'

dinsdag 20 juni 2023 , 10:28

Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP) - Eurocommissaris Frans Timmermans wil de omstreden Europese natuurherstelwet verder verduidelijken als dat nodig blijkt om genoeg EU-landen over te halen. De natuurministers van de lidstaten beslissen dinsdag over de wet, maar er tekent zich nog geen zekere meerderheid af. De wet moet de kaalslag aan planten-, dier- en andere soorten stoppen en op die manier tegelijkertijd ook klimaatverandering tegengaan.

Timmermans paste de plannen de afgelopen tijd al aan. Zo zouden lidstaten niet meer worden afgerekend op het resultaat dat ze boeken, maar op hun inspanningen. Maar voor landen als Nederland is dat vooralsnog niet genoeg.

"Als er nog meer verduidelijking nodig is ben ik daar graag toe bereid", zei Timmermans bij aankomst voor het overleg met de ministers in Luxemburg. De klimaatman van de Europese Commissie wil onder meer zorgen dat de rechter de nieuwe regels niet onwerkbaar streng zal uitleggen, zoals onder meer Nederland vreest. Timmermans beaamt dat Nederland nog niet is overtuigd, maar "ik hoop dat dat nog lukt".

