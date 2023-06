Moldavië doet pro-Russische partij in de ban

maandag 19 juni 2023 , 16:42

Bron: iStock.com / selensergen

CHISINAU (ANP/RTR) - Het grondwettelijk hof van Moldavië heeft de pro-Russische Shor-partij "ongrondwettelijk" verklaard. Met de uitspraak wordt de partij met onmiddellijke ingang in de ban gedaan.

De Shor-partij leidde sinds de zomer van vorig jaar protesten tegen de prowesterse regering. De partij wordt geleid door de in ballingschap levende zakenman Ilan Shor. Het ministerie van Justitie zal een speciale commissie oprichten om alle stappen te ondernemen voor de ontbinding van de partij.

Partijleider Shor werd bij verstek in april al veroordeeld tot 15 jaar cel vanwege een miljardenfraudeschandaal. De VS en de EU hebben sancties tegen hem ingesteld. Shor ontvluchtte het land in 2019 na de verkiezingswinst van de prowesterse Maia Sandu. Hij woont in Israël.

Sandu beschuldigt Shor ervan pogingen te doen Moldavië te destabiliseren en de pogingen van de voormalige Sovjetrepubliek om lid te worden van de EU te ondermijnen. De economie van het land is zwaar getroffen door de oorlog in buurland Oekraïne.

Moldavië zegt dat Rusland Sandu wil afzetten. Rusland heeft ongeveer 1500 militairen gestationeerd in de van Moldavië afgescheiden regio Transnistrië.

Delen

Terug naar boven