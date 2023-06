Nieuwe Finse regering gaat immigratie terugdringen

vrijdag 16 juni 2023 , 18:10

Bron: flickr/Miemo Penttinen

HELSINKI (ANP/AFP/RTR) - De nieuwe Finse coalitieregering gaat naar eigen zeggen de immigratie streng beperken. Een van de coalitiepartners, de leider van de Partij van de Finnen Riikka Purra, beklemtoonde dat er totaal anders gedacht gaat worden over het migratiebeleid. De coalitie wil jaarlijks een kleiner aantal vluchtelingen opnemen en juist meer migranten die op basis van hun werk worden toegelaten.

Er zullen strengere eisen worden gesteld aan het verkrijgen van een verblijfsvergunning en het zal moeilijker worden om de Finse nationaliteit te krijgen, zo hebben de coalitiepartners samen besloten. De nieuwe premier Petteri Orpo is van de conservatieve Nationale Coalitie Partij die de verkiezingen in april op het nippertje won. De tweede partij is de Partij van de Finnen. Na anderhalve maand onderhandelen is er nu een coalitie gevormd met de partij van Orpo, die van Purra en twee kleine rechtse partijen.

De rechtsradicale Partij van de Finnen krijgt zeven ministersposten inclusief die van Binnenlandse Zaken waar het migratiebeleid onder valt.

Delen

Terug naar boven