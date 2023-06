Rutte: 'ongelooflijk ingewikkeld' AI niet alleen problematiseren

vrijdag 16 juni 2023 , 17:14

DEN HAAG (ANP) - Kunstmatige intelligentie moet niet alleen als probleem worden gezien, zegt premier Mark Rutte. "Het is ook een enorme kans." Het Europees Parlement nam eerder deze week de eerste wetgeving over kunstmatige intelligentie (AI) aan. "Ik denk dat het helpt", zegt de premier over die wet. "Maar het is een ongelooflijk ingewikkeld probleem."

Het kabinet moet een balans zien te vinden tussen ruimte geven aan de technologie zodat deze kan helpen met het oplossen van problemen, maar ook de bedreigingen beperken. Rutte denkt aan het bestrijden van ziektes en zelfs het oplossen van maatschappelijke problemen als voorbeelden waarin AI een rol kan spelen. "Tegelijkertijd wil je ook voorkomen dat de risico's die het met zich meebrengt niet beheersbaar zijn."

"Ik denk dat we het belang niet kunnen onderschatten, maar wel steeds in balans." De premier ziet niets in een 'pauzeknop', waarin de ontwikkeling van AI tijdelijk wordt gestopt in een periode waarin overheden zich kunnen beraden op volgende stappen. "Vooruitgang kan je niet tegenhouden, dat moet je ook niet tegen wíllen houden. Maar je moet er voor zorgen dat die vooruitgang in goede banen wordt geleid."

Eventuele nadere afspraken of regels moeten vooral "in samenspraak met de industrie" worden gemaakt. Maar een AI-akkoord, naar voorbeeld van eerdere sociale akkoorden of het landbouwakkoord waar het kabinet nu nog op hoopt, ziet Rutte vooralsnog niet zitten.

Prins Constantijn, de Nederlandse tech- en startupgezant, noemde het kabinet eerder deze week te negatief over AI. Hij vreest dat de technologie wordt "weggereguleerd". Aan de andere kant waken veel mensen, onder wie secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres, juist voor de risico's van AI. Guterres wees op de waarschuwingen van wetenschappers over een "existentiële dreiging" in een speech over de nieuwste 'vorm' van kunstmatige intelligentie.

Deze 'generative AI', kan zelf content als tekst en beelden genereren op basis van aangeleverde verzoeken. Voor dit soort vormen van AI, waaronder grote chatbotmodellen zoals het populaire ChatGPT, komen bindende regels door de wet uit Brussel.

Delen

Terug naar boven