EU-rapport: aantal doden door drugs in Europa blijft stijgen

LISSABON (ANP/DPA) - Het aantal doden door drugs in Europa is opnieuw gestegen. Een EU-centrum dat het drugsgebruik in Europa monitort (EMCDDA) telde in 2021 6166 sterfgevallen door een overdosis drugs, een stuk meer dan de jaren daarvoor.

Volgens EMCDDA is de "impact van illegaal drugsgebruik nu bijna dagelijks te zien in onze samenleving". In de bevolkingsgroep tussen de 15 en 64 jaar zouden in 2021 18,3 doden te betreuren zijn per miljoen inwoners. In de hele Europese Unie ziet het centrum de afgelopen jaren dat er steeds meer mensen overlijden door drugsgebruik.

De meeste overdoses zijn geteld in Duitsland, met 1826 doden. Dat is een groei ten opzichte van het jaar ervoor en zelfs een verdubbeling van tien jaar eerder. Na Duitsland volgen Spanje (774), Zweden (450) en Frankrijk (417) met de meeste sterfgevallen. In Nederland kwamen 298 mensen om door overdoses.

