Veel meer migranten steken illegaal zee over naar Italië

vrijdag 16 juni 2023 , 13:18

Bron: Copyright Frontex

WARSCHAU (ANP) - Veel meer migranten zijn sinds begin dit jaar clandestien de Middellandse Zee overgestoken naar Italië. In de eerste vijf maanden van dit jaar lag het aantal opgemerkte bootmigranten op die route 158 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, laat de Europese grens- en kustwacht Frontex weten.

Sinds de jaarwisseling zijn op weg naar Italië 50.300 migranten opgemerkt. Sinds 2017 was dat aantal niet zo hoog.

Omdat het aantal migranten via andere routes naar Europa daalde, valt de algehele stijging wat lager uit. Tot en met mei zijn er in totaal 12 procent meer migranten illegaal aangekomen, meldt Frontex.

De levensgevaarlijke route vanuit Noord-Afrikaanse landen als Tunesië en Libië naar Italië is nog altijd verreweg de populairste, zegt het EU-agentschap. De route is goed voor ruwweg de helft van de illegale migratie naar Europa. Wie deze weg kiest is vaak afkomstig uit Ivoorkust, Egypte of Guinee.

Via Noordwest-Afrika kwamen juist een stuk minder migranten clandestien aan in Spanje. Dat was vaak een onbegaanbare weg door het slechte weer daar dit voorjaar, denkt Frontex. Dat ook de route via de Balkan aan populariteit verloor, is volgens de grenswacht te danken aan het strengere visabeleid van landen als Servië.

Delen

Terug naar boven