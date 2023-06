Kabinet rekent op EU-wetgeving om zonnepanelen veiliger te maken

vrijdag 16 juni 2023 , 12:56

DEN HAAG (ANP) - Europese wetgeving die al in de maak is zal er al "in de nabije toekomst" voor zorgen dat zonnepanelen minder makkelijk te hacken zijn. Er komen daarvoor strengere eisen op het gebied van cyberveiligheid aan apparaten en software die op de Europese markt worden gebracht, schrijft minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw reageert daarmee op een recent onderzoek van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Die stelde vast dat de meeste omvormers, die nodig zijn om zonne-energie om te zetten in elektriciteit, niet veilig genoeg zijn. De toezichthouder waarschuwde dat hackers vrij spel lijken te hebben en grote schade kunnen aanrichten aan het elektriciteitsnet.

Onder de nieuwe Cyber Resilience Act, waar onder meer Nederland zich in Brussel hard voor heeft gemaakt, is het straks bijvoorbeeld niet meer toegestaan dat met internet verbonden apparaten voorzien worden van een standaardwachtwoord. Dat zal volgens Adriaansens helpen voorkomen dat een groot aantal omvormers tegelijkertijd wordt gehackt, een scenario waar RDI voor waarschuwde.

Ook de regels voor leveranciers van zonnepanelen en andere bedrijven die van belang zijn voor de stabiliteit van het Europese elektriciteitsnet worden aangescherpt. Het kabinet blijft daarnaast inzetten op publiekscampagnes om mensen te doordringen van het belang van bijvoorbeeld regelmatige updates van apparatuur die met internet verbonden is.

