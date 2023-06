ECB-president Lagarde: renteverhoging in juli zeer waarschijnlijk

donderdag 15 juni 2023 , 17:10

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) gaat in juli naar alle waarschijnlijkheid de rente opnieuw verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Dat zei ECB-president Christine Lagarde in een toelichting op de nieuwe renteverhoging door de centrale bank.

Volgens Lagarde is de ECB nog niet op de gewenste "bestemming" en is er nog een weg te gaan bij het terugdringen van de inflatie naar de doelstelling van 2 procent op de middellange termijn. "We weten waar we heen moeten en de reis is nog niet voorbij."

Van een pauze bij het verhogen van de rente zoals de Amerikaanse Federal Reserve nu doet is volgens Lagarde dan ook geen sprake. "Daar hebben we niet eens aan gedacht of over gesproken." De Fed besloot woensdag om te pauzeren na tien renteverhogingen op rij.

"De centrale bank is vastbesloten om de inflatie tijdig naar het gewenste niveau te krijgen en de ECB staat klaar om alle beschikbare instrumenten in te zetten", aldus Lagarde. Ze benadrukte dat bij elk rentebesluit zal worden gekeken naar de beschikbare informatie om daar een beslissing op te baseren.

Lagarde stelt dat de inflatie nu vooral wordt gestuwd door de gestegen prijzen voor levensmiddelen en minder door de energieprijzen. Ook zorgen volgens haar de forse loonsverhogingen voor een stuwend effect omdat bedrijven die kosten doorberekenen in de afzetprijzen.

De rente wordt nu opnieuw met een kwart procentpunt verhoogd. Door de hoge inflatie wordt de koopkracht van consumenten ondermijnd. Door de rente te verhogen wil de ECB de economie afremmen omdat lenen dan duurder wordt. Daardoor zouden de vraag en prijsstijgingen moeten afzwakken.

Delen

Terug naar boven