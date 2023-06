ECB: prijsstijgingen in eurozone voorlopig nog niet ten einde

donderdag 15 juni 2023 , 15:13

FRANKFURT (ANP) - De inflatie in de eurozone blijft langer hoog. Dat denken economen van de Europese Centrale Bank (ECB) die ervan uitgaan dat het levensonderhoud in de eurozone dit jaar 5,4 procent duurder wordt. Er blijft nog altijd druk op de prijzen, al denkt de centrale bank wel dat die druk afneemt.

Eerder ging de ECB uit van een inflatie van 5,3 procent dit jaar. Maar omdat de inflatiecijfers de afgelopen tijd koppig hoog bleven, zien ze dat niet meer als haalbaar. Pas in 2025 komt de inflatie in de buurt van de 2 procent, wat het doel van de ECB is. De bankeconomen voorzien dat de prijzen in dat jaar met 2,2 procent toenemen.

Tegelijkertijd zwakten ze de groeicijfers voor de economie van de eurozone af. Die zou er dit jaar met 0,9 procent op vooruit gaan, waar de ECB eerder op 1 procent rekende. In de eerste maanden van dit jaar kromp de economie van de eurozone nog waardoor die in een recessie terechtkwam, maar voor de rest van het jaar voorzien de economen herstel.

Ook over volgend jaar werden de ECB-economen iets minder positief. Dan groeit de economie in de eurozone niet met 1,6 procent, maar met 1,5 procent, denken ze nu.

De ECB is niet de eerste die zijn groeiverwachtingen naar beneden bijstelt. Onder meer de Wereldbank en de OESO deden dat de afgelopen tijd al.

