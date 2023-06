ECB verhoogt rente verder in strijd tegen inflatie

donderdag 15 juni 2023 , 14:19

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) gaat de rente verder verhogen om zo de hoge inflatie in de eurozone onder controle te krijgen. Het belangrijkste rentetarief gaat opnieuw met een kwart procentpunt omhoog. ECB-president Christine Lagarde geeft later nog een toelichting op het rentebesluit.

De renteverhoging was alom verwacht door economen. De centrale bank probeert al sinds vorig jaar de inflatie omlaag te krijgen door de rentes te verhogen, wat geld lenen duurder maakt en de economie afremt. De depositorente, de rente die banken krijgen als ze hun geld bij de ECB stallen, gaat nu naar 3,5 procent, het hoogste niveau sinds 2001.

De ECB streeft er met zijn rentebeleid naar om de inflatie in de eurozone in de eerste helft van 2025 weer terug te hebben op het tot doel gestelde niveau van 2 procent. Lagarde zei eerder deze maand dat er nog geen tekenen zijn dat de hoge inflatie, zoals het duurder worden van voedsel, een piek heeft bereikt. Het is dus waarschijnlijk dat er nog meer renteverhogingen komen van de centrale bank in Frankfurt.

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zei onlangs dat er ook in juli en mogelijk daarna verdere verhogingen nodig zullen zijn. Knot, die ook bestuurder is bij de ECB, stelt dat de onderliggende inflatie hardnekkiger is dan gedacht. De DNB-president staat binnen de ECB bekend als een voorstander van agressieve renteverhogingen om de inflatie aan te pakken.

Consumenten zullen de impact voelen van de renteverhogingen door de ECB. Zo stijgen de hypotheekrentes. Maar banken zoals ING, Rabobank en ABN AMRO kunnen door de hogere rentetarieven ook hun spaarrentes weer verhogen. Bij de grote banken in Nederland gaat dat overigens vrij langzaam. Zij hebben hun rentes nu verhoogd tot 1 procent. Kleinere banken proberen spaarders te lokken met hogere rentes.

De beperkte verhoging van de spaarrente bij de grootste Nederlandse banken is de laatste tijd een gevoelig onderwerp, omdat de banken tegelijkertijd wel forse winsten maken of aandeelhouders belonen. Voor minister van Financiën Sigrid Kaag was de situatie al aanleiding om grote banken op te roepen hun spaarrentes meer te verhogen.

