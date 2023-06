Milieucommissie EU-parlement worstelt verder met natuurherstelwet

donderdag 15 juni 2023 , 13:17

Bron: ©European Union, 2020

STRAATSBURG (ANP) - De milieucommissie van het Europees Parlement is er nog niet in geslaagd haar gezamenlijke standpunt te bepalen over de voorgestelde natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans. Nadat de 88 leden donderdagmorgen op het nippertje een voorstel om de beoogde wet te verwerpen afwezen, kwamen ze na urenlang stemmen over honderden geopperde aanpassingen wegens tijdnood niet verder.

De voorzitter van de milieucommissie, de zogeheten ENVI, zag zich genoodzaakt de stemming op te schorten tot later deze maand. Volgens CDA-delegatieleider en commissielid Esther de Lange is het "na ruim drie uur stemmen wel duidelijk" dat de commissie zo verdeeld is dat ze er ook bij de volgende ronde niet uit zal komen.

"We zijn tot op het bot verdeeld. Het is de vraag of je het op deze manier wel wil", zei ze. De christendemocraten zijn faliekant tegen Timmermans' natuurherstelwet. Ze vinden de maatregelen om flora en fauna te beschermen en herstellen te ver gaan en vrezen dat daardoor het in Nederland bijvoorbeeld haast onmogelijk wordt om nog te bouwen en te boeren.

Mohammed Chahim (PvdA) is er echter van "overtuigd" dat de commissie er eind juni wel uit komt en haar positie aan het voltallige parlement kan voorleggen. Dat kan zich er dan in juli over uitspreken. Als het zou worden aangenomen, kan het Europees Parlement de onderhandelingen met de lidstaten over een definitieve natuurherstelwet beginnen. De EU-landen hebben overigens zelf nog niet hun positie bepaald over de wet, maar die wordt een dezer dagen wel verwacht.

Bas Eickhout (GroenLinks) verwoordde de stemming en het uitstel op Twitter als "Okay. Chaos." Maar het belangrijkste is volgens hem "dat er vandaag geen meerderheid is om de natuurherstelwet af te wijzen. We hebben echter tijd nodig om alsnog tot een gemeenschappelijk standpunt te komen."

Eerder verwierpen twee andere parlementscommissies, die van landbouw en die van visserij, Timmermans' natuurherstelwet. De commissie van 88 leden telt vijf Nederlanders.

