Kabinet wil haast maken om Europese AI-wetgeving af te ronden

DEN HAAG (ANP) - De Europese wetgeving om ChatGPT en andere vormen van kunstmatige intelligentie (AI) te reguleren, moet snel worden afgerond, vindt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering). De bewindsvrouw is "trots" dat het Europees Parlement woensdag als eerste ter wereld regels heeft aangenomen om AI te reguleren. Ze vindt het ook positief dat het parlement regels heeft toegevoegd voor chatbotmodellen als ChatGPT.

Onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement zijn de volgende stap om de wetgeving definitief te maken. Hier moet haast mee worden gemaakt, vindt Van Huffelen evenals Eurocommissaris Thierry Breton. De lidstaten hebben al ingestemd met een eerdere versie van de wet, maar daar is een aantal amendementen (wijzigingsvoorstellen) op gemaakt. Die zullen worden besproken.

De amendementen zijn "heet van de naald" en daarom heeft de staatssecretaris ze nog niet allemaal kunnen beoordelen. Ze is in ieder geval voorstander van de verplichte mensenrechtentoets voordat AI wordt ingezet waar hoge risico's aan verbonden zijn. Het voorstel om overheden te verplichten om algoritmes op te nemen in een openbaar register voordat die worden toegepast, heeft ook haar goedkeuring. Nederland heeft al een register voor zulke door computer uitgevoerde stappenplannen die worden gebruikt door overheden. De deelname is vrijwillig.

Van Huffelen denkt dat de EU met deze wetgeving niet zal worden ingehaald door de werkelijkheid als nieuwe toepassingen van AI op de markt komen. "Zoveel mogelijk is geprobeerd om deze wet technologie-onafhankelijk te maken. Maar, ja, de ontwikkelingen gaan snel. Dus je zult ook steeds weer opnieuw moeten kijken naar de vraag: voldoen deze wetten en regels nog aan wat we willen?"

