Arrestaties en 450 zoekingen in Europa om miljoenen aan btw-fraude

DEN HAAG (ANP) - In zeven Europese landen zijn woensdag in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) zeker vijf verdachten aangehouden en 450 locaties doorzocht. Verschillende panden en auto's zijn in beslag genomen in verband met een onderzoek naar grootschalige btw-fraude. Daar zou een bedrag van 38 miljoen euro mee gemoeid zijn.

Het onderzoek, waar ook de Nederlandse FIOD en Europol aan meewerkten, begon in 2021 met een tip dat in Italië geen btw werd afgedragen over auto's die uit Duitsland kwamen. De autoriteiten vermoeden dat de criminelen sinds 2017 meer dan 10.000 auto's op deze manier tegen EU-regels in verkochten. Daar werd ruim 225 miljoen euro omzet mee gemaakt, de btw daarover zou via een slimme truc in eigen zak zijn gestoken.

Volgens een woordvoerder van het EOM werd er in Nederland woensdag niemand gearresteerd. Wel vonden hier zoekingen plaats. Aan de actie, die ook plaatsvond in België, Duitsland, Hongarije, Italië, Portugal en Spanje, werkten in totaal meer dan 2000 medewerkers mee. Er zijn in totaal zestig verdachten en een woordvoerder sluit meer aanhoudingen dan ook niet uit.

Het Europees Openbaar Ministerie komt in actie als de financiële belangen van de EU worden geschaad. Het kan dan gaan om zaken als fraude, corruptie en witwassen.

