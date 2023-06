EU-parlement stemt in met wetgeving ChatGPT en andere AI

woensdag 14 juni 2023 , 12:44

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft wetgeving over kunstmatige intelligentie (AI) goedgekeurd. De beoogde Europese verordening reguleert het ontwerpen van AI, het gebruik ervan en de verkoop van AI-systemen. Gezichtsherkenning met slimme camera's in de publieke ruimte wordt verboden en er komen bindende regels voor grote chatbotmodellen als ChatGPT.

De Europese Commissie diende het wetsvoorstel in 2021 in. Eurocommissaris Thierry Breton wil mogelijk woensdagavond al beginnen met de zogeheten triloog, de onderhandelingen met de lidstaten en het parlement over de definitieve wet, de eerste ter wereld.

