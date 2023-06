Reiziger naar EU kan visum voortaan online aanvragen

dinsdag 13 juni 2023 , 19:20

Bron: Frontex

BRUSSEL (ANP) - Wie een visum nodig heeft om naar Nederland of een ander Schengenland te reizen, kan dat binnenkort online aanvragen. Daarover zijn onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement het eens geworden.

Reizigers uit grote delen van de wereld moeten een visum hebben om het Schengengebied van 26 Europese landen in te mogen. Daarvoor moeten ze doorgaans naar de ambassade, waar ze hun paspoort moeten afgeven en allerlei documenten moeten overleggen.

Dat moet gemakkelijker worden, is de strekking van een principeakkoord van de EU-lidstaten en het Europees Parlement. Een aanvrager kan in het vervolg online terecht, op een gezamenlijke website van de Schengenlanden. Het visum wordt elektronisch verstrekt, niet meer als sticker in het paspoort. Alleen in bepaalde gevallen is er nog een afspraak op de ambassade of een uitvoeringskantoor nodig.

Dat scheelt tijd en geld, stellen de onderhandelaars. En de onlineprocedure is ook nog veiliger. Die zou minder gevoelig zijn voor fraude.

De verantwoordelijk ministers van de EU-lidstaten en het voltallige EU-parlement moeten nog officieel instemmen, maar dat is doorgaans een formaliteit.

