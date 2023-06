EU buigt zich op aandringen Peter van Dalen (CU) over ultimatum aan Azerbeidzjan

dinsdag 13 juni 2023 , 18:54

Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018

STRAATSBURG (ANP) - EU-buitenlandchef Josep Borrell gaat op aandringen van Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken voorleggen of het EU-gascontract met Azerbeidzjan gestopt zou moeten worden. Ook heeft Borrell toegezegd te zullen bespreken of sancties kunnen worden ingevoerd als Azerbeidzjan de blokkade van de Armeense enclave Nagorno-Karabach per 1 augustus niet opheft.

Van Dalen confronteerde Borrell tijdens een debat in het Europees Parlement met de blokkade door Azerbeidzjaanse activisten van Nagorno-Karabach en de humanitaire crisis die daardoor is ontstaan. "Azerbeidzjan knijpt al meer dan een half jaar de bevolking van Nagorno-Karabach af", aldus Van Dalen. Daardoor hebben ongeveer 120.000 mensen waaronder 30.000 kinderen, voornamelijk etnische Armeniërs, "geen medische voorzieningen meer, geen water, geen elektriciteit. De dader van dat conflict is dictator Alijev en u kunt daar wat aan doen", zei Van Dalen tegen Borrell.

Volgens Van Dalen voelt president Ilham Alijev zich politiek gesteund door het gascontract dat de EU met hem heeft afgesloten. "Kappen met dat contract, nu", suggereerde hij. "En u zet een deadline op de blokkade. Die moet op 1 augustus voorbij zijn. Zo niet, dan sanctioneert u alle betrokken functionarissen bij dat conflict die uit Azerbeidzjan komen. Concreter kan ik het niet maken."

Borrell antwoordde hierop dat "dit inderdaad heel concrete dingen zijn. Ik ga ze voorleggen aan de ministers van Buitenlandse Zaken."

Nagorno-Karabach behoort internationaalrechtelijk bij Azerbeidzjan maar er wonen voornamelijk Armeniërs. De enige weg die de enclave met Armenië verbindt is sinds half december geblokkeerd.

