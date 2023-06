Vestager: hele wereld volgt Europees debat over AI-wetgeving

dinsdag 13 juni 2023 , 17:22

Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP) - Kunstmatige intelligentie is te belangrijk om niet zo snel mogelijk te reguleren, ook al gaan de ontwikkelingen razendsnel. Dat zei Eurocommissaris Margrethe Vestager in het Europees Parlement, dat woensdag over Europese AI-wetgeving stemt. "De hele wereld" volgt volgens haar het debat in Europa over deze eerste wetgeving ter wereld.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, diende het wetsvoorstel in 2021 in. Het reguleert het ontwerpen van kunstmatige intelligentie, het gebruik ervan en de verkoop van AI-systemen voor de hele EU. Vestager noemde debat en stemming in het EU-parlement "historisch".

Volgens Europarlementariër Kim van Sparrentak (GroenLinks) moet de EU door de snelle opkomst van AI "fundamentele keuzes maken over de toekomst". "Deze keuzes kunnen we niet overlaten aan een paar grote techbedrijven", maar moeten worden gemaakt door gekozen volksvertegenwoordigers. Die moeten AI "de goede kant opsturen", stelt ze. "Door onze eigen voorwaarden te stellen voor nieuwe technologieën, zorgen we ervoor dat deze in Europa betrouwbaar, ethisch, veilig en milieuvriendelijk zijn."

De EU moet niet de kant opgaan van bijvoorbeeld China, met ‘real-time’ AI-gezichtsherkenning in de publieke ruimte als voorbeeld van ongewenste surveillance door de overheid. Maar volgens Jeroen Lenaers (CDA) zijn er uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld bij de ontvoering van een kind, of om een terreuraanval te voorkomen.

