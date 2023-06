Tunesië wil niet Europese grenswacht zijn

zondag 11 juni 2023 , 0:23

TUNIS (ANP/RTR) - Tunesië is niet van plan de rol van grenswacht op zich te nemen ten behoeve van andere landen. Dat zegt de Tunesische president Kais Saied op de vooravond van een topontmoeting omtrent migratie.

Premier Mark Rutte bezoekt zondag Tunesië, samen met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Italiaanse premier Giorgia Meloni. De Europese Unie wil afspraken maken met het Noord-Afrikaanse land om illegale migratie te beteugelen.

Tunesië lijkt daar anders over te denken. "De oplossing zal niet ten koste gaan van Tunesië, we kunnen geen bewaker zijn voor hun landen", zei Saied tijdens een bezoek aan de havenstad Sfax, het belangrijkste vertrekpunt voor migranten die Italië per boot willen bereiken.

Premier Mark Rutte is "voorzichtig hoopvol" dat op korte termijn met Tunesië afspraken kunnen worden gemaakt om de illegale oversteek van asielzoekers vanuit Tunesië zo veel mogelijk tegen te gaan, zei hij vrijdag. Hij verwacht niet dat hij zondag dé deal gaat sluiten, "maar het zal wel een belangrijke stap zijn".

Naast het inperken van de oversteek van illegale asielzoekers, gaat het ook over handelsafspraken en economische en financiële steun aan het Noord-Afrikaanse land. De Tunesische economie is er beroerd aan toe. Europese landen vrezen dat verdere economische neergang in Tunesië de oversteek van migranten en asielzoekers nog kan aanwakkeren.

