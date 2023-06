Timmermans doet handreiking om natuurherstelwet te redden

vrijdag 9 juni 2023 , 16:35

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Eurocommissaris Frans Timmermans komt de tegenstanders van de natuurherstelwet tegemoet nu het erom spant of die het wel zal halen. Zo wil hij het verbod op verslechtering van de natuur afzwakken. Dat voorschrift is een van de belangrijkste bezwaren van critici als het Nederlandse kabinet, de christendemocraten en sommige liberalen in het Europees Parlement.

De natuurherstelwet moet de kaalslag aan plant- en diersoorten stuiten. Dat is belangrijk om de planeet leefbaar te houden, beamen vriend en vijand. Maar critici vinden de maatregelen te ver gaan. Die maken het in het volle Nederland bijvoorbeeld haast onmogelijk om nog te bouwen en te boeren, klinkt het. Een aantal EU-lidstaten en onder meer de machtige christendemocraten in het Europees Parlement hebben zich tegen de wet gekeerd.

In de aanloop naar belangrijke stemmingen van de lidstaten en het parlement oppert Timmermans concessies in een toelichting die in Brussel de ronde doet. EU-landen zou niet verboden worden om de natuur te laten verslechteren, maar slechts worden opgedragen hun best te doen om dat te voorkomen, staat in het document. Dat was een van de belangrijkste tegenvoorstellen van de tegenstanders. Natuurminister Christianne van der Wal noemde die variant eerder "prima".

Toch is het voor onder meer de christendemocratische EVP, de grootste fractie in het Europees Parlement, nog niet genoeg. CDA'er Esther de Lange, die als EVP-kopstuk de kwestie onder haar hoede heeft, vreest dat de 'inspanningsverplichting' in de rechtszaal toch stiekem een resultaatverplichting wordt. Ook de VVD blijft kritisch. De liberalen "willen allereerst een eerste verwijdering van het verbod en geen omschrijving", zegt De Langes collega Jan Huitema.

De gevolgen van de wet zijn ook nog altijd niet voldoende in kaart gebracht, vindt De Lange. Ook zou niet duidelijk zijn dat bijvoorbeeld de bouw van huizen en windmolens voorrang kunnen krijgen op natuurherstel. Wel vindt de CDA-Europarlementariër het "al positief" dat "er ineens van alles mogelijk is bij de commissie". Ze eiste eerder dat de wet helemaal van tafel gaat.

Twee commissies van het parlement keerden zich onder aanvoering van kritische liberalen en christendemocraten eerder tegen de wet. Maar de belangrijkste, de milieucommissie, moet nog komen. Het is de bedoeling dat die zich donderdag uitspreekt. De stemming onder de specialisten is een graadmeter en voorbereiding voor het oordeel van het hele parlement volgende maand.

Timmermans denkt de zorgen van de EU-lidstaten al wel genoeg te hebben kunnen sussen om ze mee te krijgen, zeggen EU-bronnen. Hij heeft uit het hoofd gezet ook de hele EVP zover te krijgen, maar wil voldoende van hun Europarlementariërs overhalen voor een meerderheid.

